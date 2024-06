Deputado alerta para avanço do crime organizado em postos de combustíveis

A preocupação com o avanço de grupos criminosos no setor de revenda de combustíveis tomou de vez a atenção dos políticos paulistas, em meio a um eleitoral no qual a segurança pública deve ser tema central na escolha dos eleitores. Depois de o governador Tarcísio de Freitas alertar para os mais de 1.100 postos em posse do PCC, o deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP) fez um apelo aos colegas em discurso na tarde desta quarta-feira. “Gostaria de conscientizar nossos colegas sobre isso e pedir o apoio de todos para podermos combater o crime organizado que tomam posse dos nossos postos.” Já há projetos de lei em andamento no Congresso em busca de banir o crime organizado do setor. O último foi apresentado há duas semanas pelo deputado Julio Lopes (PP-RJ).