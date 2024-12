Demanda por Nutella faz marca investir R$ 60 milhões em fábrica brasileira

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A marca italiana de doces Ferrero vai investir cerca de 60 milhões de reais na ampliação de sua fábrica em Poços de Caldas (MG). A demanda do creme de avelã Nutella é maior do que a capacidade atual de produção do grupo, que enfrenta alguns gargalos globalmente.