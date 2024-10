Credores alegam descumprimento e cobram US$ 10 milhões da Americanas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Credores da Americanas alegam que a varejista descumpriu termos da recuperação judicial ao realizar pagamentos a menor no contexto da liquidação dos valores devidos que detinham títulos de dívida emitidos no mercado internacional, em dólares. A AF Invest, Farallon, Legacy Capital, Lumina Capital, Moneda e Patria cobram da Americanas cerca de 10 milhões de dólares, acrescido dos juros e encargos aplicáveis. A Americanas teria se beneficiado de variação cambial para economizar no pagamento em moeda estrangeira.

Em nota, a empresa “informa que os pagamentos do seu Plano de Recuperação Judicial estão seguindo em conformidade com as regras estabelecidas e aprovadas pelos credores em seu Plano de Recuperação Judicial. A companhia não foi intimada de pedido judicial nesse sentido e se manifestará oportunamente em juizo”.