Corona é eleita a cerveja mais valiosa do mundo

Avaliada em mais de 19 bilhões de dólares, a Corona foi eleita a marca de cerveja mais valiosa do mundo no ranking global BrandZ da Kantar. As vendas no Brasil ajudaram a chegar no topo, segundo o estudo.

Junto com Corona, a Ambev ainda tem outras quatro marcas no top 10 do ranking da Kantar: Budweiser (2° lugar), Brahma (5°), Skol (8°) e Stella Artois (10°).

A Ambev vem investindo no rótulo premium, que é o que mais cresce no segmento. No primeiro trimestre deste ano, Corona vendeu 70% a mais do que no mesmo período de 2023. Em julho, a versão zero álcool, Corona Cero, vai ser a cerveja oficial dos Jogos Olímpicos de Paris.