Construir Loteamentos prepara expansão com R$ 650 mi em vendas no ano

A Construir Loteamentos, do mercado de desenvolvimento urbano, está prestes a iniciar uma fase de expansão com lançamentos em diferentes regiões do Brasil. A empresa estima um valor geral de vendas (VGV) de 650 milhões de reais para 2024 em virtude da nova fase, em que vai ampliar sua atuação de Minas Gerais para a região metropolitana e interior de São Paulo e sul da Bahia, incluindo lançamentos residenciais, condomínios de luxo e multipropriedades previstos para o segundo semestre. A Construir Loteamentos desenvolve empreendimentos no setor desde 2008, tendo desenvolvido cinco mil lotes em sete milhões de metros quadrados (m²) com mais de 1 milhão de m² de áreas verdes preservadas.