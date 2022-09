Consórcio agrícola tem alta de 83% em agosto com escassez de crédito

Administrado pela Ademicon, o consórcio de crédito da New Holland, companhia que comercializa tratores e colheitadeiras, apresentou uma alta de 83% em agosto quando comparado com o mesmo mês em 2021, alcançando a cifra de 142 milhões de reais em créditos comercializados. A Ademicon atribui o resultado do consórcio à escassez de crédito para o agronegócio e à alta da taxa Selic. Hoje, em 13,75% ao ano, a taxa encareceu algumas linhas de financiamento e o consórcio, por não possuir juros, surge como opção para o produtor que planeja a compra de implementos agrícolas. De janeiro a agosto, a marca acumula 757 milhões de reais em créditos de consórcio comercializados, alta de 46,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa da empresa é de chegar a mais de um bilhão de reais até o fim do ano, valor 47,8% superior ao de 2021.

Os dados mais recentes da Associação Brasileira de Consórcios (ABAC) mostram que o setor está aquecido. De janeiro a julho, o volume de créditos comercializados no segmento de pesados cresceu quase 17% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a entidade, foram mais de R$ 21 bilhões em créditos comercializados para a compra de máquinas agrícolas, caminhões e implementos rodoviários.

