Congresso aprova Orçamento com fundão e emendas turbinados

O Congresso Nacional aprovou, nesta sexta-feira, 22, o Orçamento de 2024 — com recorde de recursos destinados para emendas parlamentares em ano de eleições municipais de 53 bilhões de reais. O texto também prevê 4,96 bilhões de reais para o fundo eleitoral, o mesmo valor do aprovado em 2022, ano de eleição presidencial. O Executivo havia proposto pouco mais de 900 milhões de reais de recursos. Os recursos foram retirados de um dos programas mais caros ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O programa terá à sua disposição 55 bilhões de reais em 2024, abaixo dos 61,3 bilhões de reais propostos pela gestão de Lula. O texto ainda prevê déficit de 3,5 bilhões de reais no ano que vem — o que, para o mercado financeiro, é um valor distante da realidade.