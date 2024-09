Confiança dos consumidores recua quase 3% em 12 meses, segundo ACSP

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A confiança dos consumidores em relação à economia recuou 2,9% em agosto deste ano ante o mesmo mês de 2023. O diagnóstico foi pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) através de seu Índice Nacional de Confiança (INC), mensurado mensalmente. O índice marcou 100 pontos em agosto, classificando a confiança na economia como “neutra”. Quanto a pontuação é inferior a 100, o clima passa para pessimista e, quando superior, para otimista. No mês imediatamente anterior, a pesquisa também indicou um patamar neutro. Segundo Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, as intenções dos consumidores para investir, que está ligada às expectativas para o futuro, se mantiveram estáveis.