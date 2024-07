Companhias que fizeram IPO a partir de 2020 amargam perdas desde então

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Empresas que fizeram ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2020 e 2021 estão com retornos negativos na B3. Desde o início da listagem até junho, 77% acumulam desvalorização, segundo levantamento exclusivo da Quantum Finance. Segundo a pesquisa, 61% das companhias que fizeram IPO em 2020 e 2021 estão com retorno abaixo do Ibovespa, o principal índice da bolsa, em 2024. Viveo, Infracomm, Agrogalaxy e Aeris têm os piores desempenhos entre elas. Desde 2022, a bolsa sofre uma seca absoluta de novas listagens.