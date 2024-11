Como risco de inadimplência impulsiona mercado de seguro prestamista

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O receio de ficar inadimplente levou mais brasileiros a procurar uma proteção para o crédito por meio dos seguros prestamistas. Na seguradora americana Assurant, as vendas de proteção financeira (seguro prestamista que quita a dívida total ou parcial, em caso de morte, invalidez ou perda de renda da pessoa), cresceram 40% de janeiro a julho deste ano no Brasil, quando se compara com o mesmo período de 2023.

As vendas do prestamista da seguradora avançaram acima da média do mercado, que registrou alta de 20% na mesma base de comparação de 2024, e movimentou 9,8 bilhões de reais, segundo dados da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida).