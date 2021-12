Como o Brasil pode se beneficiar com a lista negra da China

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O jornal Financial Times noticia nesta quarta-feira, 8, que a China está criando uma lista negra para limitar o papel de acionistas estrangeiros nas empresas de tecnologia. Tal lista limitaria fortemente os principais canais usados pelas startups para se financiarem ou abrirem o capital. O Radar Econômico conversou com um grande gestor internacional de fundos que investem em tecnologia e com forte presença na China. Ele contou que se tais restrições se confirmarem, o dinheiro vai migrar. O principal destino será a Índia e em menor escala para o Brasil.