Como Carrefour e Assaí se posicionam melhor que Pão de Açúcar, segundo UBS

Os analistas do UBS BB acreditam que o Assaí e o Carrefour, dono da rede Atacadão, estão mais bem posicionados em relação ao Pão de Açúcar no segmento de supermercados, e a razão por trás dessa teoria está no público dessas redes. “As tendências devem ser mais fortes para as empresas de atacado, impulsionadas pelas vendas ao comércio local, pelos subsídios governamentais a consumidores de baixa renda e pelos investimentos de preços, o que pode aumentar a pressão de margem bruta em todo o setor, em meio a um ambiente inflacionário. Vemos o Carrefour e o Assaí como mais bem posicionados e prevemos um crescimento de vendas de 20% e 13% para Atacadão e Assaí, respectivamente, no segundo trimestre”, escreveram os analistas do banco. “Para o Pão de Açúcar, esperamos tendências ainda modestas no Brasil”, acrescentaram. No acumulado do ano, os papéis de Assaí e Carrefour sobem 21% e 11%, respectivamente, enquanto o do Pão de Açúcar registra queda de 20%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.