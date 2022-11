Como a principal benesse de Bolsonaro irá se refletir na Copa do Mundo

As parcelas mensais de 600 reais do Auxílio Brasil devem impulsionar o consumo de cerveja durante a Copa do Mundo. A avaliação é da XP Investimentos. A corretora não enxerga uma correlação entre a realização do torneio e o aumento no consumo de bebidas alcoólicas, mas avalia que a época atípica do ano em que o evento será realizado somada ao aumento no valor das parcelas do programa social devem elevar as vendas de cerveja no Brasil durante o próximo mês.

“Há motivos para acreditar que o desempenho do setor se mostrará forte no período. Os principais impulsionadores desse otimismo são o auxílio de 600 reais, a contínua recuperação do canal on-trade (bares e restaurantes) e o fato de a Copa do Mundo ser realizada em um clima mais favorável ao consumo de cerveja no país, além de estar próxima ao período de férias de escolas e universidades”, avaliam os analistas da XP em relatório enviado a clientes.

Os papéis da Ambev ainda não sentem tal efeito na bolsa. Nos últimos 30 dias, a valorização é de apenas 3%, enquanto no acumulado do ano o balanço é estável.

