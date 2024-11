Comerciantes do Brás procuram Feira da Madrugada após incêndio

Após o recente incêndio no Shopping 25, no Brás, muitos comerciantes estão encontrando novas oportunidades no Circuito de Compras Feira da Madrugada. Atualmente, 290 empreendedores transferiram seus negócios para o local, que conta com 5 400 boxes. Restam cerca de 2 000 para locação. O CDC é uma parceria público-privada com a Prefeitura de São Paulo.

Para apoiar os comerciantes afetados pelo incêndio, a Agência de Fomento do Estado de São Paulo está oferecendo crédito emergencial de até 300 mil reais para investimentos e 100 mil reais para capital de giro, facilitando a retomada das operações.