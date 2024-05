Com privatização, Sabesp será responsável por conservação ambiental

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O contrato de concessão da Sabesp após a desestatização vai incluir a obrigação de que a empresa proteja e mantenha as Unidades de Conservação que estiverem sob sua responsabilidade, ou que beneficiem os mananciais de onde ela capta água para distribuição. As medidas de proteção deverão seguir planos de trabalho elaborados em conjunto com os órgãos gestores das unidades.

Essa obrigação foi sugerida entre as 975 contribuições recebidas na Consulta Pública sobre a desestatização da Sabesp, realizada entre os dias 15 de fevereiro e 15 de março de 2024. O relatório da consulta pública foi publicado nesta terça-feira, 31 de abril, no site da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.