Com cinco medalhas, Brasil domina Jogos Olímpicos… de Economia

O Brasil acaba de conquistar duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze na International Economics Olympiad (IEO), a maior competição de economia, finanças e negócios do mundo. Além do desempenho nas medalhas, a delegação brasileira conquistou o 1º lugar na prova de finanças, entre os mais de 53 países participantes da Olimpíada.

Esse ano a competição aconteceu em Hong Kong, e o time brasileiro foi apoiado pela B3 Educação, BTG Pactual, Verde Asset, Dahlia Capital e Bain & Company. Com o resultado, o Brasil teve o melhor desempenho da competição, além de ser o país com mais medalhas de ouro.

O time é formado a partir da Olimpíada Brasileira de Economia, seletiva nacional que esse ano contou com a participação de 18 mil alunos de todos os estados do Brasil. A delegação foi composta por oito jovens – Raphael Zimmermann, Antônio Gama, Cauê da Costa, Frederico Schmaltz, João Carvalho, Lucas Rivelli, Manuela Buesa, Nícolas Goulart – de quatro regiões do país.