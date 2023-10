Coca-Cola busca reforço de mão de obra para seu ‘plano verão’

A Solar Coca-Cola, fabricante da bebida que atua em 70% do território brasileiro, abriu 735 vagas de emprego temporário para colocar em prática seu “Plano Verão”, que visa fortalecer as operações durante a estação com alta na demanda pela bebida. A previsão é de que as vendas cresçam em cerca de 20% com o aumento sazonal das temperaturas — que já registram altas históricas em 2023. Os novos colaboradores ficarão no posto por um período de um a três meses, mas tem chances de conseguir uma posição fixa na companhia, como ocorreu com 70% dos contratados no Plano Verão anterior. A busca por mão de obra se concentra em 18 estados nas regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste.

