CNI promove encontro com empresários suecos

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realiza nesta quarta-feira, 22, o 4º Fórum Empresarial Brasil-Suécia, que reunirá os presidentes da Saab, Ericsson, SKF, Scania, Astrazeneca, Electrolux, Atlas Copco, Epiroc, Hoganas, Volvo Group, Stora Enso, Autoliv, SEB e AFRY. O encontro acontece na fábrica da Scania, em São Bernardo do Campo.

Serão discutidos temas como sustentabilidade, transição energética, transformação ecológica, digitalização e soluções de financiamento sustentável. Pela primeira vez, será elaborado documento de posição conjunta sobre temas prioritários para a melhoria do ambiente de negócios entre os dois países. “A Suécia, conhecida como uma das nações mais verdes e inovadoras do mundo, complementa o status do Brasil como uma das maiores economias e com uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta”, diz um trecho da declaração. Além disso, a nota conjunta vai pedir: “Desenvolvimento de inteligência de mercado sobre oportunidades comerciais e de investimento; negociação de Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre Brasil e Suécia; apoio à parceria estratégica existente para a Inovação em I&D; conclusão do Acordo de Associação UE-Mercosul; facilitação do acesso às linhas de crédito à exportação; desenvolvimento da cooperação técnica em questões comerciais e de sustentabilidade”

O fluxo comercial entre Brasil e Suécia em 2022 ultrapassou quase 3 bilhões de dólares