CNI alerta para desabastecimento e falta de combustível por atos golpistas

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) emitiu uma nota crítica ao movimento golpista patrocinado por caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), depois de confirmada a derrota nas urnas para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A confederação alerta para o “iminente risco de desabastecimento e falta de combustíveis, caso as rodovias não sejam rapidamente desbloqueadas”. “As indústrias já sentem impactos no escoamento da produção e relatam casos de impossibilidade do deslocamento de trabalhadores”, diz a CNI.

“As paralisações também já atingem o transporte de cargas essenciais, como equipamentos e insumos para hospitais, bem como matérias-primas básicas para as atividades industriais”, diz a nota. Dados da CNI mostram que 99% das empresas brasileiras usam as rodovias para transporte de sua produção. “O setor industrial se posiciona contrariamente a qualquer movimento que comprometa a livre circulação de trabalhadores e o transporte de cargas, e que provoque prejuízos diretos no processo produtivo e na vida dos cidadãos – os mais impactados com essa situação”, afirma.

