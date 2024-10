Clientes vão trocar McDonald’s por Burger King? Especialista acha que não

Uma ação inusitada do Burger King tem dado o que falar. A rede de fast food dá, de forma gratuita, uma batata frita média ou onion rings média para quem apresentar o comprovante de votação no balcão dos restaurantes nesta segunda-feira, 7, um dia após as eleições.

De acordo com a rede, a campanha serve para estimular o voto e a participação dos eleitores, já que o número de abstenções registrados nas últimas eleições, especialmente na última, em 2022, foi a mais alta da história, de 31 milhões de pessoas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Acredito que a ação promocional apresenta mais pontos positivos do que negativos. No entanto, há algumas desvantagens, como a limitação geográfica, a falta de inovação nos produtos oferecidos e o risco de a ação ser interpretada como exploração política em um cenário polarizado”, explica Edmar Bulla, fundador e CEO do Grupo Croma de design. “Se bem executada, a campanha pode gerar um engajamento contínuo. A ação reforça o posicionamento do Burger King como uma marca irreverente e divertida, o que pode criar um vínculo emocional”, completa Bulla.

E existe chance de clientes que preferem o McDonald’s mudarem de opção pelo Burguer King somente por causa da eleição? O especialista do Grupo Croma acredita que não. “Para consumidores que já são fiéis ao McDonald’s, uma ação como essa, por mais criativa que seja, provavelmente não será suficiente para uma mudança de preferência. No entanto, pode atrair pessoas que têm uma relação mais casual com a escolha de fast food e estão dispostos a experimentar o Burger King, principalmente se virem um valor agregado na ação, como apoio à democracia e produto grátis”, pontua.