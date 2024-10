Cimed deve investir R$ 2 bi com vista a triplicar faturamento até 2030

A Cimed, quarta maior indústria farmacêutica do país, deve investir 2 bilhões de reais para modernizar fábricas, criar projetos de tecnologia, desenvolver produtos e ampliar a malha logística. A ideia é que o aporte leve a um faturamento de 10 bilhões de reais até 2030, mais que o triplo dos 3 bilhões de receitas em 2023. Parte dos recursos da Cimed será destinada para o ingresso no segmento de cuidado oral, como cremes dentais, com a expansão da marca Carmed. A companhia também aposta em cuidados para bebê, com a criação de uma marca para competir com a J&J.