Ceron isenta política fiscal de piora nas projeções de inflação do Brasil

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, isentou a política fiscal do governo da piora nas projeções de inflação do Brasil. O integrante do ministério da Fazenda afirmou que as projeções de mercado do Boletim Focus sobre as contas públicas melhoraram em relação ao início do ano. “As expectativas do mercado em relação à política fiscal não pioraram ao longo do ano, pelo contrário, melhoraram. A relação dívida/PIB também não se alterou. Se não há alteração na projeção de política fiscal, ela não é responsável pela piora nas projeções de inflação. É preciso separar os determinantes dos movimentos”, disse em entrevista ao programa VEJA Mercado. Ceron disse ainda que a manutenção das taxas de juros em altos patamares vão impactar negativamente a trajetória da dívida brasileira, e que o cenário de inflação sob controle abre espaço para o Banco Central reduzir os juros para “patamares racionais”.

