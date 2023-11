CEO da Saint-Gobain: Construção sustentável é pouco desenvolvida no Brasil

VEJA S/A | episódio 6.

A francesa Saint-Gobain é dona de empresas como a Quartzolit, a Brasilit e a Telha Norte no segmento de varejo de construção no Brasil. A companhia projeta crescer 5% no país em 2023. Javier Gimeno, CEO da empresa na América Latina, afirma em entrevista ao VEJA S/A que o conceito de construção sustentável ainda é pouco desenvolvido no Brasil. O executivo ainda rechaça que a Telha Norte está à venda, descarta qualquer fusão ou aquisição envolvendo esse segmento e afirma que as dificuldades do setor não mudam os planos da Saint-Gobain para o Brasil.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade