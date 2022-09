Cenário fiscal não é tão preocupante quanto pode parecer, diz Flávio Rocha

Proprietário das lojas Riachuelo e um dos principais nomes do empresariado brasileiro, Flávio Rocha se manifestou contrariamente ao que tem sido dito por uma parcela expressiva dos analistas quanto ao cenário fiscal. Em entrevista ao Radar Econômico, Rocha disse que seu setor está esperançoso independentemente das eleições e que as contas públicas não dão motivo para desespero.

“O clima no setor de varejo é de otimismo, apesar de quaisquer adversidades e da incerteza gerada pela eleição. Estamos com bons indicadores, como o PIB e o superávit do governo federal. A situação fiscal do país não é muito preocupante como alguns dizem, o superávit ilustra isso em alguma medida. Quanto a gastos recentes do governo, a venda da Eletrobras teve um papel importante para ajudar no equilíbrio das contas”, disse.

Além de destacado no meio empresarial, Rocha é conhecido por ser simpatizante do governo de Jair Bolsonaro. Até então, realizou uma doação de mais de 66 mil reais para um candidato do Partido Liberal (PL), sigla do presidente.

