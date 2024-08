Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Reag, gestora de João Carlos Mansur, com 180 bilhões de reais sob administração, está pronta para abrir o capital na Bolsa de Valores de São Paulo. Será a primeira casa de investimentos com ações na B3. Há conversas com os bancos Itaú, BTG Pactual e Bradesco para dar andamento à oferta.