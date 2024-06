Carrefour estende congelamento de itens de primeira necessidade no RS

Os itens de primeira necessidade em todas as lojas do Grupo Carrefour no Rio Grande do Sul terão os preços congelados até 30 de junho. A extensão do prazo para estes produtos, que começou no dia 7 de maio, segue válida para todas as bandeiras da companhia no estado: Carrefour, Atacadão, Sam’s Club e Nacional. O congelamento segue com a data-base de 1 de maio. Os preços ficarão os mesmos até 30 de junho e envolvem os seguintes itens: arroz, feijão, café, água, absorvente feminino, fraldas, água sanitária, desinfetantes e limpadores de piso, ração para animais, cobertores, colchões e roupas de inverno.