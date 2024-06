Carrefour emprega 21 mil do Bolsa Família, 3 vezes mais que estimativa

O Grupo Carrefour Brasil, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), contratou 21 mil beneficiários do CadÚnico e do Bolsa Família desde o final de março de 2023, quando foi lançada a parceria em Teresina (PI). O resultado é mais de três vezes acima do estipulado: em um ano, seriam cerca de 6 000 contratações. A partir de agora, o Grupo Carrefour e o MDS concentram esforços para contratações no Rio Grande do Sul, após as inundações desde maio.

Essas 21 mil contratações ocorreram nos 26 estados e no Distrito Federal (o Grupo tem bandeiras como Atacadão, Sam’s Club e o Carrefour Varejo).