Carrefour e Petrobras estão na mira de corrida contra o tempo do Carf

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) corre para votar ações gigantescas de interesse da União enquanto a medida provisória (MP) que autorizou a volta do voto de qualidade não caduca — membros do governo temem que o Congresso Nacional não ratifique as mudanças e a MP não seja apreciada. Assim, o voto de minerva do governo federal no conselho cairia por terra. Entre os julgamentos, está uma cobrança de 5,4 bilhões de reais sobre lucros no exterior da Petrobras e uma sobre a incidência de Pis-Cofins sobre bonificações pagas pelo Carrefour.

