Carne de frango acumula queda de quase 13% no ano em São Paulo

A carne de frango acumula queda de preço de – 12,8% no ano e -15,9% em 12 meses. É o que aponta o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em parceria com a Fipe.

Dentro da subcategoria de proteínas animais, as aves, no entanto, foram as que registraram maior alta em outubro (4,16%), decorrente da alta de 4,31% no preço do frango. Durante o último bimestre do ano, o item que deve apresentar maior alta é o peru, em decorrência do consumo sazonal de final de ano. “É certo que o preço do peru vem caindo ao longo de 2023 (-9,41%), porém, no comparativo com o mesmo período do ano anterior, ainda acumula forte alta (29,63%). Esperamos que o produto inflacione durante novembro e dezembro, mas numa proporção mais módica do que a observada no último ano”, afirma o economista Felipe Queiroz, do Departamento de Economia e Pesquisa da APAS.