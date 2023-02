Carnaval impulsiona setores de fast-food e bebidas, mostram dados do Itaú

A tão aguardada comemoração do Carnaval sem restrições se refletiu em aumento de consumo especialmente com alimentação fora de casa e bebidas, de acordo com dados apurados pela Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco. O levantamento levou em consideração as transações realizadas entre os dias 18 e 22 de fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano anterior — de 26 de fevereiro a 2 de março.

Analisando o consumo geral, considerando compras físicas e no e-commerce no período, os maiores crescimentos em faturamento deram-se nos ramos de fast-food, em alta de 117%; padarias, de 29%; lojas de cervejas, vinhos e bebidas alcóolicas, que tiveram aumento de 21%; e bebidas, de 19%.

