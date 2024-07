Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A canadense Volaris, subsidiária do grupo Constellation Software, com capital aberto na Bolsa de Toronto, concluiu a compra da Maximatech, companhia brasileira que produz softwares para o atacado. O valor do negócio é de cerca de 100 milhões de reais e a transação foi assessorada pela área de fusões e aquisições da consultoria Kroll.