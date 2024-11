Campos Neto quer Pix para a Europa e diz que Galípolo seguirá inovando

Há menos de dois meses do fim de seu mandato, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está confiante que seu sucessor, Gabriel Galípolo, levará a agenda de inovação do banco adiante. “O BC tem essa agenda de inovação dentro dele há algum tempo”, disse durante evento do Google, nesta segunda-feira, 4, em São Paulo. “Tenho certeza de que o Gabriel vai ter ideias durante a sua gestão e vai imprimir essas ideias.” Entre as novidades tecnológicas que são prometidas para um futuro próximo estão o Pix por aproximação e, inclusive, para outros países. “Estamos expandindo o Pix para a América Latina e queremos conectar o Pix com o TIPS, que é o sistema (equivalente) europeu”, disse o atual presidente do BC. Quanto ao uso do meio de pagamento por aproximação, Campos Neto revelou que, segundo um estudo do BC ainda não publicado, cerca de 30% das pessoas que não utilizam Pix no dia a dia e praticamente usam apenas cartão de crédito o fazem por considerar a aproximação do cartão mais conveniente. Com isso, o BC espera que o Pix por aproximação impulsione o uso do método de pagamento como alternativa ao cartão.