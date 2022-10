Campanha de Lula quer foto ao lado de “pais” do Plano Real

Atualizado em 7 out 2022, 10h53 - Publicado em 7 out 2022, 10h31

Depois do aceno público de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos “pais” do Plano Real ao afirmar que a economia “não será comandada só pelo PT”, a campanha do ex-presidente prepara convites para um evento que reúna os economistas que declararam apoio à candidatura do petista. Arminio Fraga, Edmar Bacha, Persio Arida, Pedro Malan e André Lara Resende devem ser convidados para o evento, que seria marcado por uma foto com Lula. De acordo com membros da campanha, o petista comemorou a aproximação dos quatro de sua candidatura e garantiu que Arminio, Persio, Bacha, Malan e Resende “serão ouvidos” para a consolidação de políticas econômicas. Aliados do petista classificam que os quatro integram o time dos “principais economistas do Brasil”, com os quais o PT não tinha proximidade. Ainda não há data para o encontro.

