Banco público teme atrelar PT a Eike Batista

Com recebíveis de aproximadamente 2 bilhões de reais, a Caixa se mostra um dos credores mais resistentes à recuperação judicial da OSX, que entrou com o segundo pedido de reestruturação de dívidas na semana passada. Depois de classificar a empresa como “zumbi”, a Caixa não mostra disposição de negociar descontos para a OSX. O motivo? Não querem ficar com a pecha de que o banco sob o comando do PT está ajudando Eike Batista. A Caixa diz que não se manifesta sobre ações judiciais em curso.