Cade aprova negócio entre Oncoclínicas e Grupo Santa Lúcia

Por Victor Irajá Atualizado em 17 out 2023

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a parceria entre a Oncoclínicas e o Grupo Santa Lúcia, do Distrito Federal. O documento foi assinado na última sexta-feira, 13. A parceria foi anunciada em maio deste ano e terá duração de 60 anos. No acordo, a Oncoclínicas vai entrar com suas 26 clínicas de oncologia e o grupo hospitalar com os quatro hospitais de alta complexidade e os dois centros de imagem.

As duas empresas vão manter seus ativos societariamente separados, mas vão dividir a receita e o risco gerado pela operação compartilhada no Distrito Federal.