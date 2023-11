Buscas por ar-condicionado e ventilador crescem 16% com onda de calor

As buscas online por itens para refrescar a casa cresceram nos últimos dias, durante onda de calor que assola grande parte do Brasil. Na primeira quinzena de novembro, as buscas envolvendo o termo ar-condicionado aumentaram 15,85% em relação a primeira quinzena de outubro e 16,39% quando comparadas com novembro de 2022. Já para o item ventilador, as buscas subiram 22,4% neste mês, em comparação com outubro. Os dados são da Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo.