Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O fundo canadense Brookfield aguarda a aprovação da Agência Nacional do Petróleo para investir 1 bilhão de dólares na construção de uma estação de compressão de gás natural no Rio de Janeiro. O investimento será feito pela NPS, empresa do grupo. A obra deve ficar pronta em três anos.