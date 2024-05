BRK Ambiental perde direito de concessão de saneamento em Rio das Ostras

A BRK Ambiental perdeu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) o direito de permanecer explorando a concessão de Saneamento Básico no município de Rio das Ostras, no interior fluminense. A área fez parte no Bloco 3 da privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). A concessionária Rio Mais Saneamento é responsável pela prestação do serviço.

O contrato de concessão era válido até o início deste mês, mas a BRK, vencedora da antiga licitação, pediu que o contrato fosse prorrogado unilateralmente, até que eventuais débitos no valor de 5 milhões de reais mensais em royalties fossem quitados. A nova licitação, feita em 2021, teve como vencedora a concessionário Rio Mais Saneamento.