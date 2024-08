Brasil terá um antes e depois da COP 30 no Pará, diz CEO da Hydro

VEJA S/A | episódio 41.

O executivo Anderson Baranov trabalha há 10 anos na multinacional norueguesa de alumínio Hydro e atua como CEO da divisão brasileira da companhia há quatro meses. A Hydro é a proprietária da refinaria de alumínio Alunorte, localizada no Pará, que é considerada a maior do mundo fora da China. Em entrevista ao programa VEJA S/A, Baranov descreveu o investimento de 1,6 bilhão de reais para reduzir as emissões de carbono da empresa, falou sobre a linha tênue entre a necessidade de produzir e a de ser sustentável, a cobrança dos noruegueses e o ambiente de negócios no Brasil depois da troca de governo — bem como os efeitos positivos e negativos da reforma tributária no processo de descarbonização da economia. O executivo também afirmou que o Brasil terá um antes e depois da COP 30, a ser realizada em 2025 no Pará, e que o evento deve destravar uma série de investimentos em sustentabilidade no país. Segundo ele, o Brasil tem toda a condição de liderar os investimentos verdes em todo o mundo. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h.

