Brasil tem profusão de tecnologia de nuvem e IA, aponta estudo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Quase 60% das organizações pesquisadas em estudo da Palo Alto Networks, empresa global de cibersegurança, investiram mais de 10 milhões de dólares, equivalente a cerca de 55 milhões de reais, em tecnologias de nuvem em 2023. Entre empresas brasileiras, o percentual foi de 61%. A pesquisa envolveu 2.800 profissionais e executivos em 10 países.

A principal preocupação em cibersegurança de nuvem dos executivos pesquisados é a geração de código através de inteligência artificial (IA), com 44% das respostas. Como os algoritmos criam software de forma autônoma, a falta de supervisão humana pode levar a falhas de segurança não detectadas, segundo a Palo Alto. Além disso, o rápido desenvolvimento de código gerado por IA pode ultrapassar os métodos tradicionais de teste de segurança, aumentando a probabilidade de vulnerabilidades. Outra preocupação dos executivos entrevistados é o uso da IA como arma para um ataque mais sofisticado e direcionado, dificultando o planejamento e a defesa, com 38% das respostas.

De acordo com o estudo, as organizações estão em diferentes estágios na adoção da IA. Metade dos entrevistados (50%) usam IA para gerar e otimizar código. O Brasil se posiciona como o terceiro país que mais adota essa prática (57%), atrás apenas de Singapura (60%) e Índia (58%), mostrando o avanço significativo do país na integração da IA.