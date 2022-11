‘Brasil tem condição de deixar de ser pária ambiental’, diz Persio Arida

Integrante do governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente do Banco Central Persio Arida afirmou, nesta terça-feira, 15, que o Brasil tem a capacidade de atrair capital estrangeiro e “deixar o papel de pária global” para liderar as discussões ambientais. As falas foram feitas durante a Brazil Conference, evento do grupo Lide realizado em Nova York. Arida defendeu a maior integração do país às economias globais e a realização de reformas, como a administrativa e a tributária. “O futuro do Brasil está na integração. Não há economia que tenha se desenvolvido sem uma economia aberta. O Brasil tem de abrir sua economia, firmar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, entrar na OCDE. Esse é o caminho”, disse. Ele defende que a discussão sobre uma reforma do sistema de impostos que implemente um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) “está madura” e pode ser aprovada “entre seis e oito meses”.

Siga o Radar Econômico no Twitter