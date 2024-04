Brasil tem alta de 75% em venda de certificados de energia renovável

Quase 38 milhões de certificados internacionais de energia renovável, os chamados I-RECs (Renewable Energy Certificate, em inglês), foram negociados no Brasil em 2023. Trata-se de um aumento de cerca de 75% frente ao volume do anterior, de pouco menos de 22 milhões de certificados do tipo, segundo o Instituto Totum, voltado à padronização de medidas ambientais. Com isso, o Brasil é o terceiro mercado mundial em certificados de energia renovável, atrás de China e Emirados Árabes Unidos, respectivamente. Mais de dois milhões desses certificados foram negociados pela Auren Energia, uma das maiores em renováveis do país, em 2023, referentes a mais de 60 empresas que utilizam energia da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, localizada em São Paulo. A expectativa da empresa é que a unidade de negócio cresça dentro de seu portfólio de produtos sustentáveis como uma forma de auxiliar empresas com compromissos climáticos e que buscam compensar emissões de gases do efeito estufa. Desde 2020, a Auren negociou mais de nove milhões de certificados.

