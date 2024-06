Brasil não consegue atrair o turista estrangeiro, diz Eduardo Giestas

VEJA S/A | episódio 33.

O governo federal tem adiado mensalmente o início da exigência de vistos a cidadãos americanos, canadenses e japoneses para entrada no Brasil. A medida desagrada boa parte do setor hoteleiro e de turismo. Eduardo Giestas, presidente da rede hoteleira Atlantica Hospitality International, que administra no Brasil marcas como Transamerica, Radisson e Comfort, é o convidado do programa VEJA S/A desta semana. Ele afirma que o Brasil tem grandes dificuldades de atrair os turistas estrangeiros, seja pelo recente imbróglio em relação aos vistos ou pela imagem de violência do país que transcende ao exterior. Giestas diz que o turismo deveria ser tratado como política de Estado e que a última boa referência do setor foi o ano de 2013 — antes da pandemia e antes da recessão do governo Dilma. O executivo fala ainda sobre os potenciais turísticos ainda não explorados do país, os planos de internacionalização, abertura de capital e os novos modelos de negócios da companhia. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h.

