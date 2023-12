Bradesco e Santander apostam fichas na bolsa e jogam projeções nas alturas

Os bancos Santander e Bradesco BBI decidiram colocar as fichas na bolsa de valores brasileira e jogaram as projeções para o Ibovespa nas alturas. O índice bateu sua máxima histórica de pontos recentemente ao atingir os 132 mil pontos. O Santander enxerga que o Ibovespa pode bater os 160 mil pontos ao final de 2024. A avaliação é sustentada pelo ciclo de cortes nas taxas de juros brasileiras, pela possibilidade de redução nos juros americanos ao longo do próximo ano, pelo baixo valor de mercado das empresas brasileiras listadas em bolsa e pela expectativa de crescimento dos lucros em 2024. “Desde o primeiro corte na Selic, o Ibovespa subiu 15%, mas ainda vemos espaço para uma recuperação mais forte, com o índice atingindo 160 mil pontos até o final de 2024″, escrevem os analistas em relatório enviado a clientes.

A projeção do Bradesco BBI para o final de 2024 é de 157 mil pontos, ligeiramente inferior à do Santander. Neste caso, os estrategistas entendem os ventos mais favoráveis para os ativos da América Latina como um todo se dão em razão de cortes significativos nos juros dos principais países da região e da provável compressão do risco político. “Em nossa opinião, as ações brasileiras são atraentes e assimétricas em relação ao lado positivo. O consenso parece ser demasiado conservador no que diz respeito ao ajuste fiscal e à flexibilização monetária”, escrevem

