Bolsa sobe com moderação. Já a Embraer dispara

VEJA Mercado | Fechamento | 21 de dezembro.

Enquanto no exterior, as bolsas se recuperaram das perdas geradas pelo medo da ômicron na segunda-feira, a bolsa brasileira foi mais moderada. Os investidores ficaram cabreiros com a demora na votação do Orçamento e até das ameaças de auditores fiscais de fazerem paralisações e entregarem cargos depois que foi acertado que policiais teriam reajustes. O Ibovespa subiu apenas 0,46%, sem sair do nível dos 105 mil pontos. O dólar ficou praticamente no zero a zero. Quem ganhou dinheiro hoje foi quem apostou em Embraer. O anúncio da assinatura de contrato para a fusão com o SPAC Zanite com a Eve, a empresa da Embraer que faz o carro voador, e a notícia de que as ações serão negociadas na Nyse fez as ações da Embraer dispararem mais de 16% aqui na bolsa brasileira. As companhias aéreas também tiveram forte alta com Azul valorizando mais de 7% e a Gol mais de 5%.

