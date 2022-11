Bolsa entra em polvorosa após declaração de Bolsonaro

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 1° de novembro.

O mercado financeiro entrou em polvorosa depois da declaração do presidente Jair Bolsonaro. Criou-se uma grande expectativa pelo discurso, mas a bolsa de valores negociou bastante volátil e devolveu uma parte significativa de seus ganhos depois de o presidente não reconhecer explicitamente sua derrota e tampouco pedir para que seus apoiadores liberassem as estradas. A reação do mercado à declaração de Bolsonaro e a nova queda do dólar comercial são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 1°.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade