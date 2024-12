Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A gestora de recursos BlueLine saiu do jogo. Em comunicado enviado hoje a clientes e parceiros comerciais, a empresa comunicou o encerramento das suas atividades após cinco anos de atuação. Segundo a casa, a decisão ocorre “após análise criteriosa” do cenário macroeconômico e das condições de mercado. A conclusão do processo de encerramento está prevista para o início de 2025.