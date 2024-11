Black Friday: Intelipost quer passar 25 mil cotações de frete por minuto

Com a estimativa de faturamento de 7,93 bilhões de reais no comércio eletrônico com a Black Friday deste ano, segundo a ABComm, o e-commerce se prepara para a data com atenção especial ao maior responsável por abandono de carrinhos: o frete. Em 2023, foram 25 mil cotações de frete por minuto na Black Friday e mais de 600 mil pedidos transacionados durante todo o dia pela Intelipost, empresa de inteligência logística. Agora, com uma carteira com mais de 700 clientes, a empresa espera ultrapassar estes números.