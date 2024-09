Bio Ritmo vai abrir primeiras unidades fora do Brasil nos próximos meses

A Bio Ritmo, rede de academias de alto padrão do grupo SmartFit, vai abrir suas primeiras unidades fora do Brasil. As novas instalações estão sendo preparadas em três outros países latinoamericanos, Chile, Panamá e Peru. Nos dois primeiros, a rede contará com uma única academia nas capitais, mas vai abrir duas academias em Lima, no Peru. As unidades chilenas e panamenhas serão inauguradas ainda em 2024, enquanto as peruanas estão previstas para o início de 2025. A Bio Ritmo estuda a criação de um novo plano de assinatura que daria acesso aos clientes brasileiros — que estiverem dispostos a pagar — às unidades fora do país.

As duas academias no Peru vão ser incorporadas à Bio Ritmo através de um retrofit de unidades da Bodytech Colômbia, rede adquirida pelo grupo SmartFit em maio deste ano. A situação é semelhante à da operação em Santiago, no Chile, onde haverá uma conversão da bandeira O2fit, adquirida pelo grupo em 2018. A unidade do Panamá é a única que está sendo feita do zero, à convite de um centro comercial local que procurou a Bio Ritmo. “Estamos olhando para o restante da América Latina não porque não tem mais para onde crescer no Brasil”, diz Júlia Michelin, diretora de operações da Bio Ritmo, ao Radar Econômico. A empresa também tem unidades novas encomendadas para o território nacional.

No Brasil, a Bio Ritmo vai inaugurar cinco academias entre o final de 2024 e o primeiro semestre de 2025. Quatro empreendimentos estão sendo preparados na cidade de São Paulo, principal mercado da empresa, e um em Vila Velha, no Espírito Santo, estado ainda inexplorado pela Bio Ritmo. Com a expansão, a rede também passará a contar com uma unidade na Zona Leste da cidade de São Paulo. Atualmente, a Bio Ritmo tem 28 unidades em território nacional, tendo inaugurado, em média, uma praça por ano. Júlia Michelin conta que o ano de 2024 dá início à meta de abrir cinco lojas por ano. “Resolvemos aproveitar essa oportunidade porque a gente vem com uma saúde financeira muito estável nos últimos anos. Para se ter uma ideia, antes da pandemia nossa meta era atingir 37% de margem bruta. Em 2023, atingimos 46%, e 2024 segue na mesma linha”, diz a diretora. O próximo item nos planos da Bio Ritmo é a abastada Zona Sul do Rio de Janeiro. Hoje, a rede opera apenas duas unidades na Barra da Tijuca.