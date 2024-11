‘Bets ficaram fora de controle’, diz Pacheco ao considerar proibição

O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que as bets ficaram fora de controle ao falar sobre a regulação das apostas esportivas online no Brasil. A declaração foi feita durante entrevista ao EsferaCast, o videocast da Esfera Brasil. “Considero que a coisa ficou fora de controle. Ninguém imaginava, nem o legislador de antes, nem o legislador de agora, que se pudesse perder o freio da forma como perdeu”, disse.

Segundo Pacheco, o governo já prepara um pacote de medidas para regulamentar, mas, se não forem suficientes, disse que cogita discutir uma possível proibição. “Se nenhuma dessas medidas for capaz de conter o que é a realidade hoje, é preciso, sim, se discutir, ponderar, a possibilidade de inexistência desse tipo de instrumento no Brasil. Tudo isso está na mesa para poder ser discutido. Ficar como está é o que não dá”, assume.

Durante o episódio, o presidente do Congresso voltou a dizer que acredita que a Reforma Tributária seja aprovada ainda este ano. “Acho perfeitamente possível que o Senado Federal possa aprovar o projeto de lei complementar ainda este ano. E acho que nós temos a maioria do Senado”, afirma.

Prestes a terminar seu mandato como presidente do Senado, Pacheco falou sobre seus planos futuros e declarou que vai concluir sua missão como senador de Minas Gerais. “Vou voltar para minha bancada e terminar algumas coisas que comecei, como a solução da dívida dos Estados, inclusive do meu Estado, o projeto de atualização do Código Civil e uma reforma do Código Penal”, conclui.